茶餐廳鼻祖入台 檀島香港茶餐廳新光A11開賣

「檀島香港茶餐廳」的「酥工業風設計的吊燈，手繪香港市井的磚牆壁畫，加上卡式沙發座位，台灣第一家「檀島香港茶餐廳」的裝潢頗時尚。（圖／姚舜攝）皮蛋撻」的酥皮，號稱有192層，鬆香酥脆。（圖／姚舜攝）

檀島茶餐廳的「酥皮蛋撻」內餡口感質地有如「燉奶」，並吃得出蛋香和奶香。（圖／姚舜攝）

檀島茶餐廳的「檀島菠蘿油」個頭壯碩，不夾奶油就足重70公克，一個售價50元。（圖／姚舜攝）

檀島茶餐廳的「檀島咖啡」與「奶茶」，無論冷熱都「撞」過，口感柔順。（圖／姚舜攝）

仔細看，這「油雞」的雞皮和雞肉間還夾著一層晶亮的油凍，口感與風味與飯店水準。（圖／姚舜攝）

用黑色砂鍋盛裝的「鹹魚雞粒豆腐煲」，掀蓋即噴香，誘人食慾、非常下飯。（圖／姚舜攝）

檀島茶餐廳菜單上亦有「燒肉」可以選擇，是常民版的港式燒臘美味。（圖／姚舜攝）

三五好友或家人赴檀島茶餐廳用餐，可點用由燒鴨、叉燒、油雞和燒肉共組的「燒味大四喜」拼盤。（圖／姚舜攝）

「翡翠鮮蝦餃」的內餡，用了大成的根島生態蝦入餡，形色味皆誘人。（圖／姚舜攝）

開在台北新光A11館B1的「檀島香港茶餐廳」，廚房採開放式設計，客人可以看到廚師作蛋撻與菠蘿油過程。（圖／姚舜攝）

工業風設計的吊燈，手繪香港市井的磚牆壁畫，加上卡式沙發座位，台灣第一家「檀島香港茶餐廳」的裝潢頗時尚。（圖／姚舜攝）

除室內區，「檀島香港茶餐廳」並有「戶外區」，客人可以舒適用餐並坐看信義區品味男女人來人往。（圖／姚舜攝）

為顧好品質，「檀島香港茶餐廳」的港籍主廚鄭守謙（前排右3)親來來台坐鎮督軍。（圖／姚舜攝）

不景氣，平價庶民美食當道。繼和億生活事業集團自新加坡引進「攤販米其林」─〈了凡油雞飯麵〉後，大成集團亦自香港引進香港茶餐廳元祖〈檀島香港茶餐廳〉，開在台北信義區新光三越百貨信義A11館B1的新餐廳，並於今（5/3)日正式開幕。欲嘗該品牌招牌、有192層酥皮的〈酥皮蛋撻〉或〈港式菠蘿油〉，今後不必飛國外，在台灣就可以吃到啦！

為了慶祝新店開幕與立足市場77周年，台灣〈檀島香港茶餐廳〉將於5/5日至5/7日與5/12日至5/14日連續兩個周末推出免費送蛋撻促銷活動，凡是民國77年次、1977年出生、生日為7月7日或身份證號碼尾數是77者，皆可免費獲贈蛋撻一個。

「茶餐廳」是香港獨有的餐飲業態，曾受英國管理的香港，早年只有在「餐室」可以吃到西方食物。一直到二次世界大戰後，原本的「冰室」受到英式下午茶流風影響，開始供應三明治、咖啡、奶茶、土司麵包等西方的庶民吃食，其後菜牌上慢慢出現了菠蘿包與蛋撻等。

隨著到冰室解決民生問題的人逐漸增加，冰室的菜單上的選擇亦開始增加，有些經營者開始結合餐室與西餐館模式經營，並將中式庶民小食和西方食物並列菜單上，成了茶餐廳最早的型式，而「華洋雜陳、甜鹹共列」的菜單，是香港茶餐廳特色一，「全天候供餐」是特色二，「出菜速度快」是特色三。

香港在1960年開始發茶餐廳營業執照，第一家領到牌的茶餐廳據說叫〈漁利泰〉。不過，開在〈漁利泰〉之前的〈蘭香閣〉和〈蘭芳園〉，都稱自己是香港最早的茶餐廳。而〈檀島香港茶餐廳〉的前身〈檀島咖啡餅店〉（Honolulu Coffee Shop）則在1940年就在灣仔開業，所以又有人稱之為「香港茶餐廳元祖」。

從糕餅店起家的〈檀島〉，最著名的招牌食物就是〈酥皮蛋撻〉，不少赴港朝聖的遊客吃過〈檀島〉的〈酥皮蛋撻〉，除對192層酥皮說不絕口，並盛讚他們家的蛋撻「既不油膩，也不死甜」。

就跟製作〈可頌麵包〉或〈酥皮千層蛋糕〉一樣，〈酥皮蛋撻〉的酥皮，是靠一層「水皮」（麵粉加水揉成麵糰再撖成皮）、一層「油皮」（參麵糰裡摻油再撖皮），交替層疊後撖平烤製。〈檀島〉的〈酥皮蛋撻〉是先疊層撖平，再摺疊4層、撖平，並重複同樣的工序3次，3乘以4的三次方，不多不少就是192層。

除了蛋撻皮香鬆酥脆、入口腴化，這〈酥皮蛋撻〉的內餡口感質地有點像〈燉奶〉，滑潤腴嫩且有蛋香與奶香，與澳門〈葡式蛋撻〉的風味口感不同。

香港〈檀島咖啡餅店〉老店門有一對聯，上面寫著「檀香未及咖啡香，島國今成蛋撻國」，意味著除了蛋撻外，〈檀島〉的咖啡也有獨到之處。

香港茶餐裡的〈奶茶〉或〈咖啡〉都要「撞」過。所謂「撞茶」，原理和印度或馬來西亞的「拉茶」異曲同功，兩個茶壺或兩口大鋼杯，來回對沖的動作稱為「撞」。這奶茶或咖啡「撞」過後與空氣碰撞，口感會變得更細滑綿密。在〈檀島〉，客人可以看到秀味十足的撞茶過程。

〈檀島香港茶餐廳〉開在新光信義A11館的首店分有兩個區域，室內約51坪、戶外區約38坪，全店可容納約102位客人。裝潢設計採帶有二點殖民風格的復古輕工業風，燈飾的金屬框架和磚牆手繪香港市井生活壁畫，頗有文創設計風格。

台灣第一家〈檀島香港茶餐廳〉的菜單很「壯觀」，除了〈菠蘿油〉與〈蛋撻〉外，菜單上的點菜欄目還包括：港點類、港式燒臘類、燒臘飯類、熱炒類、煲鍋類、煲仔飯類、咖哩類、時蔬類、碟頭飯類、湯麵類，以及飲品類，幾乎將香港常民吃食類別一網打盡，陣容壯觀、選擇多樣。

台灣〈檀島香港茶餐廳〉廚房團隊的廚功有一定水準，一份250元的〈油雞〉，不僅香滷完全入味、肉質滑嫩，雞皮與雞肉間還夾藏著一層「油凍」，口感與風味都很好。用砂鍋呈裝出菜的〈鹹魚雞粒豆腐煲〉，掀蓋噴香、用馬友魚作的鹹魚鹹、香、鮮沒有惱人腥味，非常下飯。

同樣用砂鍋盛裝的〈蜜製原汁牛腩煲〉，濃油赤醬，味道甜鹹共濟，除澳洲牛腩味道入裡、口感腴嫩，與牛肉共煨的白蘿蔔吸飽了醬汁，味道也是好極。

由於菜單上盡是開胃下飯的香港常民美食，所以到「檀島香港茶餐廳」用餐消費，不必點太多菜就很容易飽足，我算了算，一個人平均大約花280元至350元左右就可以吃得開心滿意。事實上，這也是該新餐廳立足市場的最大競爭優勢哩。

(工商)