護生態拚觀光！新北「歸漁返鄉」企劃書甄選初審出爐

咱倆咖啡館外觀，食物x 咖啡 x 愛。（新北市漁業處提供）

返轉農學堂-歸漁返鄉企劃書甄選初審於日前4月26日舉行，現場邀集貢寮當地代表及專家學者組成審查委員會，透過團隊分享理念，獲取委員意見，而其中另有3組團隊受到評審青睞獲選本次初次審查會前3名，分別是「嘿！達人」、「卯澳社區發展協會」及「鮮物本舖」。

卯澳社區發展協會志工隊。（新北市漁業處提供）

海洋觀光及網路行銷產業 力拼轉型

本次企劃書甄選有6組團隊投稿，分別是「嘿！達人」網路行銷平台、「卯澳社區發展協會」社區接待、「鮮物本舖」場域見習、「海大旅行社」夏令營活動、「咱倆」咖啡館的文創飲食，以及「漁師物語」的船釣體驗活動。從這次的審查會中，不難發現創業團隊規劃多半是有感於現今社會氛圍，海洋觀光產業興起，所以將既有的傳統產業加入創新元素。

前3名團隊計畫內容如「嘿！達人」是藉由既有的網路行銷平台，將目標放向注重旅行意義的民眾，將地方達人引見給小團體自由行遊客，而達人是遍布地方產業，例如自行車達人、養殖達人、旅遊達人，為遊客帶來不一樣的旅行體驗，而相關旅行配套則由平台負責及協助行銷；而「卯澳社區發展協會」則是落實社區在地接待觀念，規劃舉辦「一日漁夫」、「社區共餐活動」，將嚮往輕旅行民眾引入社區觀光，將觀光產業徹底落實在社區居民，達到社區整體均勻受惠。

「鮮物本舖」以傳統貢寮鮑養殖產業套入海洋教育觀光模式，拓展消費客群，親子為目標，將遊客帶入養殖場域，品嚐貢寮當地的石花菜凍，捲起褲管翻找水下爬行的九孔鮑魚，以天然海菜餵食九孔鮑魚，最後則是以當地食材晚餐做一個完美ENDING，讓遊客有吃有玩有買還有的學！

漁師物語-食材旅行。（新北市漁業處提供）

活化產業需要你我的幫忙

農業局長李玟表示，新北市政府為了因應地方人口外移勞動力缺乏，特別辦理「返轉農學堂-歸漁返鄉」計畫，積極拉起地方產業，活化地方經濟，讓有志青年能夠返鄉創業落地生根，快速融入產業環境長期經營。

入選的3組團隊，除獲得本計畫獎勵學習金外，市府將安排適當業師輔導，並媒合引進其他業者，透過異業結合提升產業價值，未來市府將視團隊表現安排至農漁業輔導有成的地點參訪，見賢思齊，代代相傳，活化地方產業。

(中時電子報)