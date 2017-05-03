陳建仁、朱敬一 獲選2017年美國國家科學院外籍院士

我國副總統、中研院院士陳建仁(左)及中研院院士朱敬一(右)以傑出的學術研究貢獻，獲選2017年的美國國家科學院外籍院士。(合成圖/中時資料照)

美國國家科學院（NAS）昨日晚間公布最新入選的84名院士及21名外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一以傑出的學術研究貢獻，獲選2017年的美國國家科學院外籍院士。

中研院表示，美國國家科學院是1863年依美國國會憲章與林肯總統簽署生效而設立，為一非營利的學術機構，長久以來在健康、教育、福利、科學等範疇提供美國政府獨立與客觀的建言，擁有崇高的社會聲望與全球學術影響力。目前該機構有2,290位院士（members）與475位外籍院士（foreign associates），其中近200位曾榮獲諾貝爾獎（Nobel Prizes）。

中研院指出，陳建仁1977年畢業於台灣大學公共衛生研究所，1982年獲得美國約翰霍普金斯大學流行病學博士，其研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生以及預防醫學，在公共衛生及流行病學方面有重要貢獻。

中研院表示，陳建仁在台大任教期間建立分子流行病學實驗室，開創了我國分子流行病研究之先河，任衛生署署長期間，領導全國迅速遏止嚴重急性呼吸道癥候群(SARS)之流行，並改造衛生署及疾病管制局組織、建置全國感染症醫療體系、修訂傳染病防治法，大幅提升台灣的衛生防疫能力。

中研院表示，陳建仁1998年當選中研院院士，並曾榮獲眾多重要獎項，包含總統科學獎、行政院壹等功績獎章、傑出科技貢獻獎，且曾獲選美國流行病學學院院士、世界科學院院士等。

中研院指出，朱敬一現任我國常駐世界貿易組織（WTO）代表團常任代表，並為中研院院經濟所特聘研究員、台大會計系及經濟系合聘教授，其主要研究領域為人口經濟、法律經濟、財政學，並以經濟學為出發點，整合華人家庭動態資料庫，以所得分配資料進行研究，探討臺灣本土的各項問題，再將這些觀察與國際學術銜接，兼顧研究主題之特殊性與共通性。

中研院表示，朱敬一1978年畢業於台大商學系，1985年獲得美國密西根大學經濟學系博士，1998年當選中研院院士，曾獲教育部學術獎、總統科學獎、世界科學院院士等殊榮；曾任行政院國科會主委、行政院政務委員、中華經濟研究院董事長、中研院副院長。

中研院表示，中研院目前有38位院士獲選為美國國家科學院院士，另有6位外籍院士。美國國家科學院院士由該院院士提名和投票選舉產生，美國國內院士每年最多選出84人，需為美國籍，具投票權；外籍院士每年最多21人，無投票權。

(中時)