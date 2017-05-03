積極爭取WHA 衛福部長陳時中：有些努力不方便公開說
世界衛生大會（ＷＨＡ）22日將在瑞士日內瓦舉行，我仍在等待邀請函。總統蔡英文連日在推特上以英文向國際社會爭取支持。衛福部長陳時中今天再次強調，無論有沒有收到邀請函，都會如期參加，現在已經和外交部一起積極努力中，只是「有些事，現在不方便公開來說」。
陳時中表示，現在時間已經越來越緊迫，衛福部和外交部已經努力和各國外交積極建立良好關係，希望各國外交單位幫台灣前進WHA做最後準備。
有民間團體建議到時候若台灣到了日內瓦會場，會不會在當場表達抗議，或是在當地召開國記者會表達台灣立場。陳時中表示，了解民間團體、顧問團對議題的關心，這些都是選項之一，但要怎麼做，還必須做「整體形勢的判斷」，他表示，衛服部已經有些積極作為，只是「有些事情，不方便在這時公開來說」。
(中時)
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