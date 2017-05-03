踢館啦！ 英麥當勞叔叔現身肯德基嗆聲
速食店戰爭開打？英國日前有一群麥當勞叔叔出現在肯德基，目的不是為了點餐，而是嗆聲對手是垃圾，引起網友熱烈討論。
麥當勞和肯德基向來各有支持者，據英國《太陽報》（The Sun）報導，一名女子日前在英國一間肯德基排隊，意外目擊7名麥當勞叔叔走進店裡，但這群麥當勞叔叔不是慕名而來，他們不顧旁人眼光在店內引吭高歌，更大罵「肯德基是垃圾」。
這段滑稽過程被在場的顧客拍下並PO上網，網友紛紛表態支持喜歡的速食店，更有網友留言表示，其他家速食店應該趁機跳出來說「你們（麥當勞和肯德基）都是垃圾」，獲得不少網友附和。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。