踢館啦！ 英麥當勞叔叔現身肯德基嗆聲

英國一間肯德基出現不速之客，一群麥當勞叔叔跑來嗆聲。（圖摘自太陽報）

速食店戰爭開打？英國日前有一群麥當勞叔叔出現在肯德基，目的不是為了點餐，而是嗆聲對手是垃圾，引起網友熱烈討論。

麥當勞和肯德基向來各有支持者，據英國《太陽報》（The Sun）報導，一名女子日前在英國一間肯德基排隊，意外目擊7名麥當勞叔叔走進店裡，但這群麥當勞叔叔不是慕名而來，他們不顧旁人眼光在店內引吭高歌，更大罵「肯德基是垃圾」。

這段滑稽過程被在場的顧客拍下並PO上網，網友紛紛表態支持喜歡的速食店，更有網友留言表示，其他家速食店應該趁機跳出來說「你們（麥當勞和肯德基）都是垃圾」，獲得不少網友附和。

(中時電子報)