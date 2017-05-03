老外金門掉手機 警方碼頭尋獲

瑞士籍遊客DOMINIK（右三）找回手機，開心與協尋的警員合影。（警方提供）

金門外籍觀光客愈來愈多，最常發生的狀況是掉手機和迷路。日前又有1名到小金門玩的瑞士籍遊客WOODTLI MARCO DOMINIK將手機遺落在交通船上，警方據報尋獲順利物歸原主，讓他可以安心繼續玩下去。

WOODTLI MARCO DOMINIK是在上個月29日14時30分許，自水頭碼頭搭船前往小金門途中，發現手機不見了，由於手機內有重要的工作及連絡人資訊，因此十分焦慮和沮喪。但投宿的民宿洪姓老闆語言不通，一時也幫不上忙，只好尋求警方協助。

金城分局烈嶼分駐所值班警員章朝欽受理後，立即通知外語能力極佳的線上巡邏警員洪筱霏前往民宿了解，在細心與DOMINIK溝通後，轉往最可能遺失手機的九宮碼頭找尋。

果然，在碼頭船員的協助下，確認手機遺落在客船內，火速協調水頭碼頭管理處將手機轉交警方，並在當晚19時30許交到DOMINIK手上。

警員洪筱霏說，DOMINIK初次來金門旅遊，沿途都是看地圖或比手畫腳「問人」，當天因為遊客很多，加上言語不通，在發現手機不見後，未能很快問到是否有人撿到，時間愈拖愈久，也讓他的心情愈加緊張。

DOMINIK從警方手中拿到手機，才放下心中一塊大石頭，開心感謝警方的熱忱服務，讓他體驗到金門的人情味，留下深刻的好印象。

(中時)