夏天到！享受SPA、刷毛！95公斤「圓仔」瘦身了？
台北好熱！身上那麼多「毛」熱呼呼！隨著夏天的腳步接近，許多民眾都會積極進行全面性的門面「保養」，好在熱浪頻頻來襲時，能換上清涼的泳裝去戲水降溫。台北市立動物園的大貓熊們，近期也都被安排了專屬美容行程！體重已達95公斤的貓熊「圓仔」此時也正享受SPA刷毛呢！
時序進入5月，雖然還沒過端午節，但大台北地區白天的高溫已經有飆破攝氏30度的紀錄。每到春末夏初，大貓熊的生理時鐘就會自發性地開始季節性換毛，因此保育員在為大貓熊近距離檢視身體的同時，也會利用大型犬專用的梳毛器，幫大貓熊們來個全身美容。
光是看「圓仔」四平八穩趴著享受刷毛的過程，那種全身放鬆舒服的感覺，相信經常上理容、美髮院的朋友們，最了解箇中滋味了！
只見保育員一下又一下費力地梳著，現場還能聽見毛梳和毛髮磨擦時所發出「刷、刷、刷」的聲音，沒幾下就能梳下大量的毛團，大貓熊黑白相間的毛色，梳下來的毛團又會是什麼顏色呢？
答案揭曉，梳下來的毛團是楬色的，主要是因為白色的毛髮在沾到塵土後所呈現的樣貌，既不是純白、也不是純黑、更不是白黑混合調配成的灰色唷！
最近有很多喜愛大貓熊的民眾頻頻詢問，表示團團、圓圓及圓仔是不是因為氣溫上升，容易厭食、所以變瘦了。
其實是因為經過梳理後的毛髮會變得比較服貼，看起來就會變得相對纖瘦，目前團團和圓圓都維持在115公斤左右的標準體重，圓仔也已經達到95公斤，還在持續增重中，請大家不用擔心！
(中時電子報)
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