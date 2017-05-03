補教名師小公司搶大標案 林俊憲：出來面對

民進黨立委林俊憲指控陳姓補教名師的小公司竟標到政府許多大採購案。（陳信翰攝）

民進黨立委林俊憲指控陳姓補教名師的小公司竟標到政府許多大採購案。（陳信翰攝）

民進黨立委林俊憲3日出面指控和女作家之死有關的陳姓補教名師，在2004年開設的一家公司，竟然能以小公司規模標到政府許多大採購案。（陳信翰攝）

(中時)