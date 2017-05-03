培養1名殲－20飛行員 陸要砸1噸黃金
中國殲－20戰機已正式服役，而成都飛機製造公司也建成3條殲－20生產線，年產量可達36架。未來殲－20飛行員的需求量會更多，而中國空軍還有其他5代戰機，因此培相關飛行員的任務十分重要。而大陸每培養1位殲－20飛行員，究竟得付出多少代價？
雖然沒有官方正式數據，但新浪網軍事評論指出，按照F-22飛行員的選拔標準來算，服役最低要10年以上 ，飛行訓練時間近1,500小時，並要參與過多次實兵軍演，才能符合要求。
而中國遴選殲－20飛行員，則要從殲－10、殲－11戰機飛行員中選拔菁英，飛行時間大約也要1,000小時。而大約1小時飛行需要費用達30萬人民幣（約約130萬台幣），再加上其他訓練與模擬費用，折算起來也要好幾億人民幣，相當於1噸多的黃金，才能培養出一名5代機飛行員。
據央視1日報導，中國L-15B獵鷹攻擊教練機改型首度亮相，性能比L-15教練機更先進，若開始量產，大批培訓中國飛行員，可以減輕人員需求的壓力。從目前中國已服役的L-15機頭側面的78437編號看來，該機屬於滄州空軍飛行訓練中心，將擔負起殲－20飛行員的培訓任務。
評論指出，L-15教練機的氣動設計先進，採用哥特式大邊條翼，機動特性足以媲美F-16、殲-10等第4代戰機。而其機體壽命可達1萬飛行小時，足以扛起中國殲－20第5代戰鬥機的飛行員培養重擔。
(中時電子報)
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