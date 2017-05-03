愛買年中慶推8重送 要衝出1-2成業績成長
母親節將至，愛買即日起~5/16適逢年中聯合慶，首度祭出史上最強促銷，首波推出全館滿2000元享9折折扣現金抵用券，刷遠銀、花旗、匯豐、華南等8家銀行信用卡再加送100元；家電限時滿5000元送500元，憑HappyGo點數可以31折起換購膳魔師與Glasslock商品等8重優惠，愛買強調，估砸重金將有助業績成長1-2成。
愛買指出母親節檔期營養品、按摩商品銷量較平時暴增2倍以上，顯示健康商機絲毫不受景氣影響，今年並祭出白蘭氏全系列或老協珍DM商品滿1500送150元現金抵用券， TANITA、Comefree系列則滿3000現折300等；而以往家電商品在年中慶銷量均呈倍數增，特別加碼全館家電單筆消費滿5000元送500元家電現金抵用券，第二波還有冷氣滿5000元現折500元，再加碼買就送電影招待券2張等優惠。
此外，多功能小家電銷量以往增5成，今年為犒賞辛苦的媽媽，推出上千款廚房家電等優惠包括Mdovia R64掃地機器人下殺39折、Panasonic 15L蒸氣烘烤爐現降1000元加送多功能料理盤等，而去年熱賣2萬個的鍋具商品，今年再加碼促銷滿千送百，估可望賣超過2萬個。
(工商)
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