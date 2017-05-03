蔡英文提兩岸「結構性合作」 吳敦義：霧煞煞！

國民黨主席候選人吳敦義（右）今早接受中廣「趙少康時間」專訪。（方濬哲攝）

蔡英文提出兩岸「結構性合作」， 吳敦義回應：霧煞煞！（方濬哲攝）

針對蔡英文總統接受媒體專訪提出「新情勢、新問卷、新模式」兩岸需有「結構性合作關係」，國民黨主席候選人吳敦義今早接受中廣「趙少康時間」專訪表示，蔡英文選了兩次總統，慣用華麗、創新的名詞，試圖解決沒有能力面對的問題，讓人聽了「霧煞煞」！

其中包括當選前稱勞工是她心裡頭最軟的一塊，當選一年蔡卻要勞工有事找老闆、反問自己怎麼「公親變事主」？

(中時)