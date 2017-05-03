五月天海外巡演爆插曲 怪獸食物中毒送醫

五月天怪獸在大陸巡演，傳出食物中毒送醫。(圖/本報系資料照)

五月天「人生無限公司」巡演持續開跑，前晚剛結束在濟南的演出，未料就傳出團長怪獸食物中毒送醫，不過三天後緊接在太原演出，怪獸打了點滴、止痛消炎針後，就又得繼續演出，也讓粉絲知悉後相當不捨。

根據《自由時報》報導，怪獸老婆表示清晨七點時，怪獸因為肚子劇痛送醫院掛急診，就醫過程更不斷嘔吐，診斷後確定是食物中毒，不過仍不確定是吃了啥東西造成的，但由於團隊得前往下一個巡演地點，因此打了3支點滴、2支消炎止痛針，在醫院稍作休息後就出院，消息曝光後，粉絲也留言要他保重身體，因為香港紅勘還有十場演出等著五月天。

(中時電子報)