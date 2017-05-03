《時來運轉》馬刺上緊發條 火箭哈登難討便宜

大鬍子哈登(中)身繫火箭隊成敗。(美聯社資料照)

第一輪的「年度MVP之戰」，火箭以強大的戰力淘汰了雷霆，也讓陣中的當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）不僅是贏了面子，更是贏了裡子。而火箭能如願打進第二輪並非僥倖，畢竟就戰力來看，火箭本來就是優於雷霆。但未來的對手都不是軟柿子，因此火箭如何在接下來的比賽繼續創造驚奇，值得我們密切觀察。

馬刺淘汰了灰熊之後，第二輪的首戰居然意外輸給火箭，對於這樣的結果，坦白說我覺得這是因為馬刺過為輕敵所致。畢竟第一輪的灰熊跟第二輪的火箭兩隻球隊在陣型打法上本來就不一樣，而馬刺在經歷了防守強悍的灰熊後，或許會認為面對防守不強的火箭，基本上會比較好打。但第一戰狂失122分可見他們防守太過大意。因此在第一戰失利後，我相信不只是馬刺的總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）會盯著全隊球員上緊發條，身為球隊一哥的里歐納德（Kawhi Leonard）絕對更會以身作則來示範怎麼打季後賽。

火箭vs.馬刺

如同我前面所說的，第一場的比賽馬刺以99比126狂輸27分，而臺灣運彩在這場比賽中盤口開出216.5分，雖然他的盤分比第一戰的212.5分高。但我們有看比賽的都知道，這一切都是因為馬刺的防守完全失序。因此我認為馬刺在第二場的比賽既然要贏，絕對不會讓火箭有像第一戰這麼好的得分機會，馬刺肯定會用防守來打垮火箭，本場比賽我看好小分過盤。

●本場推薦：216.5小分過盤

(中時電子報)