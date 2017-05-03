戴奧辛汙染源何來？ 農委會：由檢調調查額外添加物
4月21日爆發戴奧辛蛋事件至今已逾10天，戴奧辛污染源從哪裡來？負責畜產飼養管理業務的主管機關農委會至今仍無結果，甚至傳出農委會阻撓環保署到蛋雞場採樣，態度消極。但農委會強調，多次採樣都是陰性，目前朝向雞農是否自行在飼料內額外添加其他成分進行調查。
農委會副主委黃金城表示，並沒有阻撓環保署作檢體採樣，而農委會已經進行五次採樣，分別交由毒物所和成大檢驗中心，結果包含飼料以及飼料添加物的檢驗結果都是「陰性」，並沒有違法添加的情況。至於出事的鴻彰畜牧場到底有沒有在飼料內額外添加其他成分，必須靠檢調單位調查。
環保署長李應元表示，環保署和農委會主委林聰賢一再協調，彼此之間分工明確，在26日確定排除另外兩家無辜涉案的畜牧場，僅「鴻彰」一家有問題的那天，他們兩人且「30秒內就達能共識」，後續由農委會進行飼料調查，由環保署作環境介質的調查。並稱讚林聰明對事件掌握清楚，且勇於負責。
李應元表示，未來環保署、農委會和衛服部三個部會會加強溝通協調，而這次打擊毒蛋，行政院長林全也對三部會的表現予以肯定，未來三部會更會協同作戰。
(中時)
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