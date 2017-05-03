創業公社落地廈門 全國佈局及本土化運營再結碩果

4月26日,以「激揚青春,創新創業」為主題的創業公社·廈門海滄基地開業活動在廈門舉行。 這是國內領先的創業生態運營商創業公社,在全國佈局和當地語系化運營方面的又一個突破性進展,標誌著創業公社福建佈局第一站結出碩果。

開業活動邀請了福建省台辦、廈門市台辦、海滄區政府、廈門自貿委海滄辦事處、海滄區科技局、經信局、財政局、商務局的相關領導及創業公社戰略合作夥伴及首批入駐企業代表等,百余人到場參加開業活動。

活動一開始,創業公社執行總裁丁磊、海滄區區長助理駱磊先分別進行了致辭。丁磊介紹了創業公社和廈門海滄基地的情況,及廈門海滄基地聚焦積體電路製造、生物醫藥等產業,特別是利用自身優勢打造臺灣青年創業基地的目標。 丁磊指出,創業公社希望能依託創業生態圈資源解決創業團隊創業過程中會遇到資金、人才和市場等痛點,説明創業企業實現快速發展。

創業公社執行總裁丁磊創業公社執行總裁丁磊致詞。(創業公社提供)

駱磊代表海滄區政府介紹了海滄區服務創新創業的舉措,並希望創業公社利用自身優勢和專業經驗,將人才、資本等高端要素引進海滄,服務創新創業,助力海滄轉型發展。 廈門市台辦經濟處處長徐靜、廈門自貿委海滄辦事處主任林江帆、海滄區區長助理駱磊、海滄區台辦主任張紹華、海滄區科技局局長何廣生、福建省台辦幹部彭勝、廈門市眾創空間產業協會秘書長羅曉芹、廈門海投供應鏈運營有限公司總經理林尚勇、創業公社執行總裁丁磊,創業公社副總裁董玉風共同上臺,為創業公社廈門海滄基地揭牌。

海滄區區長助理駱磊致詞。(創業公社提供)

創業公社為兩岸青年搭建創業平臺

創業公社是全國領先的創業生態運營商,主營業務是雙創服務和城市存量資產升級改造運營,因「組合金融+全產業鏈服務+產業園基地」的特色化生態運營模式而出名。 目前擁有獨具特色的創業生態圈體系,可以為企業提供集辦公場地、公寓空間、企業社群及孵化、投融資、政策諮詢、大資料分析、市場推廣和資源對接等全方位、多層次、全產業鏈的豐富服務。

創業公社落地福建,將充分發揮產業鏈運營優勢,依託自身在智慧製造、大資料、VR產業方面的資源優勢,説明創業企業快速業務,同時帶動廈門經濟轉型發展。 特別是針對臺灣青年創新創業,創業公社有一個由臺灣青年組成的團隊服務台青創業,並且有專門給予台青創業團隊的3個月適應期幫扶政策,全方位全方位支撐台青在大陸的融合發展。 創業公社總裁丁磊指出,福建省是海上絲綢之路的五個省份之一,廈門市是國家「一帶一路」戰略的重要城市,福建省自貿區廈門片區在海滄區,海滄區政府對於雙創高度重視,特別在吸引臺灣企業落地和引進臺灣人才方面有諸多舉措,各種區位優勢和政策優勢疊加,吸引了眾多科技型創業企業。 為了做好海滄眾創空間,創業公社在前期投入了700萬的資金用於空間設計和基礎改造。 海滄基地空間設計既秉承「道法自然」的設計理念,又融合國際化聯合辦公空間運營的理念,還結合了福建土樓的地域文化,該設計還獲得了2016年空間設計大獎。

創業公社與福建海滄重創空間簽署戰略合作協定

左起廈門市台辦經濟處處長徐靜、廈門自貿委海滄辦事處主任林江帆、海滄區區長助理駱磊、海滄區台辦主任張紹華、海滄區科技局局長何廣生、福建省台辦幹部彭勝、廈門市眾創空間產業協會秘書長羅曉芹、廈門海投供應鏈運營有限公司總經理林尚勇、創業公社執行總裁丁磊,創業公社副總裁董玉風共同上臺,為創業公社廈門海滄基地開園啟幕。(創業公社提供)

為了使當地語系化運營更加深入,更富有特色,充分發揮創業公社創業生態運營商的優勢,針對廈門海滄基地入駐企業的特點,創業公社·廈門海滄基地特別與中國大健康發展聯盟兩岸工作委員會、福建省工業互聯網產業協會、銀晟創業投資集團、冠蘭眾創空間簽訂戰略合作協定,重點在中小微企業孵化、高科技園區運營、會展運營服務、產業資源對接、 資本市場對接等方面開展合作,創新商業模式,推進資本運作,實現共同發展。 2017年1月,創業公社·廈門海滄基地開始試運營。 截至目前,已有30家企業入駐,其中包括26家本省科技型企業和4家臺灣科技型企業,預計2017年底入駐企業將達到70家,其中包括本省企業40家,臺灣企業20家,北京企業10家。 這些企業有力帶動了當地的經濟發展和創新創業。 海滄被譽為廈門的後花園,又是廈門島物流大港,海滄為中小微企業落地、成長和發展提供了良好的環境,相繼推出樓宇經濟優惠政策、兩岸青年雙創基地優惠政策、電子商務扶持政策、生物醫藥扶持政策、機器人智慧裝備扶持政策等。

(中時電子報)