藍擋前瞻審查 老柯提三不原則
立法院經濟聯席委員會今重審《前瞻基礎建設條例》草案，國民黨團一開會就湧上主席台前杯葛，更「敲鑼打鈸」製造噪音，干擾議事。對此，民進黨總召柯建銘表示，希望國民黨回到可以談的空間，依照程序來，民進黨會採取三不原則，包括不挑釁、不動怒、不衝突打架，希望大家好好談，而不是如國民黨無止盡秀下限，一下子敲鑼，一下子吹哨子。
柯建銘強調，國民黨團已簽署協商結論，承諾不干擾議事，大家就應該依照程序來。國民黨要登記發言，就進來去表達聲音，但條例不是你說退回就退回，毫無理由、無止盡地干擾，國民黨必須自己思考如何解決。
(中時)
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