綠委不滿召委江啟臣遲到 國防委員會提散會動議

立委羅致政（中左）等不滿召委江啟臣（右）遲到，提出散會動議。（姚志平攝）

立法院外交國防委員會上午舉行報告並質詢，但擔任召委的國民黨立委江啟臣卻不在，近半小時未出現，民進黨立委羅致政等對此表達不滿，提出散會動議。

(中時)