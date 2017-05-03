全日空班機也趕客！這次要怪的是..

全日空近日也發生一起趕客下機的事件，但事出原因的過程，被同機旅客拍了下來，反而贏得讚聲。(示意圖/美聯社)

聯合航空趕客濺血事件引發全球熱議，日本全日空(ANA)近日也發生一起攆客下機的事件，不過從同機旅客提供的影像畫面看來，這名乘客完全咎由自取。

從影片截圖中，可以看出穿著花襯衫的男子與背對的黑衣男兩人大打出手，空服員盡責上前制止。(圖/截自insider.foxnews.com/Corey Hour Twitter)

綜合外電報導，1日從日本成田機場準備起飛前往美國洛杉磯的全日空NH6號班機，機上一名身穿夏威夷衫的旅客，不明原因與其後座的另名T恤男子大打出手，立刻引發騷動，除了男子出言辱罵之外，還聽到小嬰兒驚慌哭泣，有些乘客也離座走避。個頭不太高的空服員這時立刻出手制止，並將夏威夷衫男子帶往前艙，看似化解了一場糾紛。

不料過不了多久，這名男子又折回現場，再度與男子打成一團，影片也在這時告一段落。

全日空隨後發表聲明，證實確有發生機上鬥毆事件。而這名疑似先動手打人的男子，40多歲，美國籍。根據ANA發表的事件報告指出，這名男子疑似登機時就已酒醉，在班機因為天候因素延遲起飛時，就先攻擊了一位婦女與男子，基於飛安緣故，被安全人員帶下飛機，但男子酒瘋還沒發完，隨後又出手攻擊，對航空公司員工使出「鎖喉」招，被移送警方處理。

從旅客拍攝的畫面顯示，打鬥當時立刻出手制止的空服員，雖然個頭嬌小又是女性，卻勇敢挺身，獲得乘客一片叫好聲，認為全日空在這起事件上處置得宜。全日空也在隨後發表聲明，為這起事故向該班機乘客致歉。

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(中時電子報)