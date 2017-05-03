司改替總統擴權 小英震怒查誰陷她於不義

蔡英文總統。（報系資料照 王英豪攝）

司法改革國是會議今年4月24日決議通過「終審法院人事改革方案」，未來最高法院和最高行政法院法官由總統任命。蔡英文遭批「擴權」，將政治黑手伸入司法。據傳，小英認為司改會讓她背黑鍋，震怒下令徹查是誰陷她於不義。

司法改革是蔡英文競選總統時的承諾之一。司法改革國是會議自2月20日起進入第二階段的「分組會議」。司改國是會議第二分組通過終審法院人事改革方案，最高法院及最高行政法院法官未來將精簡為14人、7人，且由總統任命，終審法官為特任官，且沒有任期限制，僅規範70歲後須停止審案。

對此，外界痛批這是總統擴權，政治黑手伸入司法，司改國是會議荒腔走板、違法亂憲。【鏡週刊】報導，蔡英文對此極為震怒，因為這與司法院長許宗力事前向她報告，司改打造一審為堅實事實審，二審為事後審兼續審，三審為法律審，要讓審判更有效率的的「金字塔訴訟」制度差距頗大。

蔡英文完全不知道演變到最後，竟是讓總統有實質圈選權終審法院法官，當天她特地召見已南下視察業務的許宗力進府報告，要求澄清總統沒有要擴權的意思。小英並且罕見地跳過籌辦議程的執行祕書林峯正，另指派總統府幕僚到司法院調查，究竟是誰想出總統擴權的版本，總統並主動發出聲明，說明將在總結會議中會有妥適作法。

(中時電子報)