北韓街景罕見曝光 美媒：充斥著奇怪物體

北韓街景曝光（截自影片）

Mika Mäkeläinen臉書影片

由於社會封閉、旅遊限制重重，北韓人民的生活面貌始終帶有神秘色彩，有關當地的資訊甚少。芬蘭一名記者日前趁北韓慶祝「太陽節」之際，實地走訪平壤市，並拍攝一段記錄街景的罕見影片，美媒指出，「影片充斥奇怪有趣的物體」。

芬蘭Yle Uutiset新聞節目亞洲記者馬凱林（Mika Mäkeläinen），日前赴北韓進行「太陽節」（金日成冥誕）有關報導，並在平壤市搭車駛往機場途中，隔著擋風玻璃，拍攝了一段長達12分鐘的街景影片。

美國《CNBC》網站指出，影片中充斥「奇怪、有趣的物體」，包括被漆成淡粉、綠色的蘇聯式混凝土公寓、鮮艷的廣告招牌隨意擺放、極似艾波卡特主題公園與土星混合物的「三大革命展示館」，以及紀念金日成逝世3周年的永生塔。

報導指出，從影片畫面，看不到北韓的政治壓迫、經濟緊繃、歌頌社會主義的精緻宣傳，或領導金正恩製核的野心，只有下著微雨，格外安靜的街道。行走在街上的人們，雖生活在被怪異獨裁者支配、經常要脅鄰國的國家，但從視頻中可真實感受到，他們不過是和我們相同，須養兒育女、擁有夢想與秘密的平凡人。

(中時電子報)