「玖壹壹」春風帶妹進摩鐵 經紀公司：單純聊天

春風被直擊深夜帶白帽辣妹進摩鐵過夜，但經紀公司澄清僅純聊天。(中時資料照片)

混血兒娛樂旗下王牌嘻哈團體「玖壹壹」，成員春風近來風波不斷，先前爆出家中債務糾紛、教唆小弟毆人等鬧上版面，如今又被直擊帶妹上旅館，一波未平一波又起。

據《鏡週刊》報導，4月25日凌晨1點，春風現身東區錢櫃，身旁沒有團員陪伴，他先是對著一名白帽女說：「先到車上等我」，接著到停在旁邊巷弄的友人車上取行李，然後一同上了計程車離去，目的地是復興南路一段的巷弄。

兩人下車後，走入巷內的摩鐵大廈，據悉，該棟大樓裡有2間旅店，雙人房約台幣2千元起跳，該名女子身分目前不明，然當晚穿著低調，做全黑打扮，身材精實，然全程臭臉，頗有態度。

針對春風帶妹進摩鐵過夜一事，他所屬之混血兒娛樂回應：「兩人只是好朋友， 他送女孩子回去飯店，單純聊天而已」。

(中時電子報)