NBA》批評皮爾斯 詹寧斯引來撻伐

效力於巫師的詹寧斯(右)，因為批評皮爾斯而引來多位大老的撻伐。(美聯社資料照)

「只不過是一枚冠軍戒，並不意味著你可以獲得巡迴表演的機會。」效力於巫師的詹寧斯針對已決定退役的皮爾斯做出如此批評，沒想到卻引來包含歐尼爾與巴克利等籃壇多位大老的撻伐。

詹寧斯知道他這句話引發諸多爭議之後，立即在個人的推特上刪除言論，不過他還是為自己辯論說，「皮爾斯是一名偉大球員，也是塞爾提克的傳奇，是他說不願巡迴表演的，幹嘛大家那麼關注我呢？」

歐尼爾不以為然的表示，什麼時候一個打球不怎樣的球員也能夠批評如此出色的好球員，他的言論毫無意義。

巴克利也回應，現在的年輕人也未免太過想要出風頭了，這樣無厘頭的批評對他而言沒有幫助，反而是損傷。

(中時電子報)