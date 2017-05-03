原鄉童赴美文化交流 參加美東亞太傳統週

博愛國小美東行代表團10名學童首次出國，每位小朋友都非常興奮。（校方提供）

台中市議員王立任特別前往博愛國小致贈零用金給代表團成員。（校方提供）

長期關注偏鄉教育的市議員王立任特別到校祝福師生一路順風。（校方提供）

台中市和平區博愛國小受邀參加「美國亞太傳統週」活動，代表團10位學童今日凌晨搭機前往美國，透過原住民表演與當地學校交流；長期關注偏鄉教育的市議員王立任特別到校，致贈代表團每位學童100美元零用金，為小朋友加油打氣。

校長古金益表示，此次交流特別感謝美國華府台灣同鄉會理事林宣宇大力促成，林宣宇也牽線台中市自由國小和力行國小兩位學棒球的學童，參與美國大聯盟暑期學童棒球營的訓練期程，對此校方及部落族人都充滿感恩。

代表團10名學童首次出國，都很興奮，行前市議員王立任特別到校祝福師生一路順風 ，並致贈孩子美國行的零用金。博愛國小由4位隨行老師帶隊，前往美東進行為期9天訪問，10位泰雅族學生將在美國亞太傳統週展現原住民歌謠、舞蹈、編織等表演，相信能帶給華僑最具原味的文化感受。

(中時)