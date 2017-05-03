苗栗傳人倫悲劇　男持利剪刺死前妻與子

為何持剪刀刺傷妻兒，黃嫌說「實在不得已」。（黎薇攝）

凶嫌黃姓男子對行凶動機閃爍其詞。（陳慶居攝）

兒子與父親從屋內一路追打到住家，倒臥住家旁樹叢下。（陳慶居攝）

黃男與前妻離婚多年，最近才回苗栗投靠前妻。（陳慶居攝）

鄰居凌晨有聽到兇嫌追打兒子聲響，發現兒子倒臥樹叢，趕緊報警。（陳慶居攝）

民風純樸的苗栗竹南鎮在3日凌晨發生前夫持利剪刺殺前妻和兒子的人倫悲劇，黃姓男子疑感情因素遷怒，趁前妻和兒子熟睡之際，持剪刀將兩人刺殺，雙雙送醫不治。黃男行凶動機尚待進一步釐清，檢警近午將相驗調查。

警方調查，63歲黃姓男子疑似有精神問題，與60歲吳姓前妻離婚多年，吳婦為躲避前夫家暴帶子現年33歲的兒子避居竹南一處社區，吳婦從事建築小工，兒子工作不穩定，但生活平靜，與鄰居和睦，發生不幸，里長陳志平與鄰居都感驚訝與不捨。

鄰居表示，以前未曾見過黃姓男子，直到1個月多前才看到他，住到吳婦家中10多天，昨晚看到吳婦騎車載他回家時，並無異狀。但今天凌晨3點多，鄰居聽到巨大聲響紛紛探頭了解，有人看到黃男追殺兒子追到門外，手段凶殘，兒子負傷倒在香蕉樹下，送醫不治。

消防人員表示，救護車趕抵現場時，吳婦已倒臥血泊中，全身是刀傷，只有微弱的頸脈動，送醫也告不治。案發現場的臥室床舖，和走道，甚至到門口巷道，直到香蕉樹一帶，沿途都血跡斑斑，令人怵目驚心。

黃嫌行兇後坐在水溝旁並未逃逸，警方將他上銬後目前仍在偵訊中。初步了解，黃姓兇嫌沒有喝酒，案發時精神狀況清楚。

黃嫌語無倫次，一下說「自己兒子怎麼會殺他？」一下又說「不得已」，言談中隱約提及男女感情問題，另有一說是指黃男一度見兒子從前妻房間步出，可能一時情緒失控釀悲劇，檢警正相驗調查中。

(中時)