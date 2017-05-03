美尻太翹！Kimiko曬「38歲老屁股」 網暴動

KIMIKO挺臀秀結實美尻，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自KIMIKO臉書）

舞蹈老師Kimiko舞藝精湛，開班教授課的她，也有不少藝人學生，而Kimiko擁亮眼外型、凹凸有致身材，不藏私的Kimiko也經常分享塑身小撇步，近日Kimiko火辣秀出美尻，翹臀曲線全都露，Kimiko還謙虛說：「這是一個38歲的老屁股」。

Kimiko身材曲線迷人，1日她身穿穿短版上衣、貼身褲，挺身秀翹臀，結實曲線一覽無遺，Kimiko還謙虛說：「是der～（是的）這是一個38歲的老屁股」，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，還有粉絲留言直呼「好美的曲線，屁股好難練」、「這種老屁股我可以(害羞)」。

(中時電子報)