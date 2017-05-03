彰化肉圓漲到100塊 原因竟是「開發票」

彰化知名肉圓店家本月掛出漲價告示。(圖/臉書:彰化人大小事)

彰化肉圓價格大漲，在網上引發熱烈討論。(影音來源/youtube帳號:中時電子報)

彰化知名的北門口肉圓最近漲價了，其中賣最好的大顆肉圓還一口氣漲到新台幣100元，而漲價原因是為了配合開立統一發票。網友直呼，這個理由太誇張了！

臉書群「彰化人大小事」有網友爆料，彰化當地以餡料聞名的肉圓店大漲。公告內容指出：「本店因配合開立統一發票，5/1起產品一律調漲，大肉圓100元、小肉圓50元、湯品50元。」

據瞭解，該店小肉圓原價40元、大肉圓原價50元，漲幅為25%，應是超出了「開發票」負擔的成本。

對此，業者解釋，除了配合開立發票之外，食材成本提高也是漲價因素，店家現在的成本較以往提高了大概200萬元，所以是不得不漲；但業者強調，漲價後的肉圓分量加大，餡料也更多。

(中時電子報)