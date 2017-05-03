豪砸2百億 港府拍板迪士尼樂園擴建案

港府近日批准一筆54.5億港幣的資金，將投入迪士尼樂園擴建工程之中。圖為樂園的睡美人城堡和各卡通人物。（圖/新華社）

繼東京迪士尼樂園之後，香港於2005年迎來亞洲第2座迪士尼主題樂園，前5年一直處於虧損狀態，直到2010年開始才轉虧為盈。如今握有過半股份的香港政府，為了再次促進旅遊觀光人潮，今在立法會批准下，將向樂園投入54.5億港幣（約210.5億台幣）資金，用於迪士尼樂園擴建計畫之用，預期將能帶來385億至416億港幣（約1,487至1,606億台幣）的經濟效益，並為香港創造至少5千個就業機會。

據大陸財新網報導，為挽救耗時多年才轉虧為盈的香港迪士尼樂園，今日香港立法會在30票贊成、24票反對下，批准樂園擴建案，將由港府撥款54.5億港幣（約210.5億台幣），協助迪士尼新一期的擴建工程。此舉一出，立即引發香港媒體和民眾的不滿，認為港府是花大錢充胖子，未經嚴密篩選和審議之下，再次拿納稅人的錢投入那深不見底的坑內，讓人無法認同。對此，港府方面則是信誓旦旦地認為，此次擴建案將能為香港帶來至少5倍以上的經濟效益，同時更能民眾創造5,000至8,000個工作機會，絕非草率或無意義的投資。

迪士尼樂園的遊客主力，仍是帶著小孩的家庭。（圖/美聯社）

迪士尼動畫中最有名兩隻花栗鼠- 奇奇與蒂蒂。（圖/新華社）

創立於2005年、亞洲第2座主題樂園的香港迪士尼，由港府與迪士尼公司共同投資，地點選在距離機場不遠的大嶼山竹篙灣地區，佔地72公頃、共有7個園區，是目前迪士尼在全球樂園中最小的一座。營運前8年，樂園都處在虧損狀態，直到2013年才轉虧為盈，淨利獲得1.09億港幣（約4.2億台幣），但好景不常，隨著迪士尼在上海設立新的主題樂園，過去被視為消費主力的陸客大減，讓去年營收在跌回虧損狀態。

迪士尼樂園中，最具代表性的人物莫過於米奇（圖左）與米妮（圖右）兄妹檔。（圖/美聯社）

不僅立法會議員不看好港府的鉅額投資，香港媒體更認為，相較於另一個國際級的主題樂園-大阪環球影城，迪士尼樂園的侷限性太高，從年齡層、遊戲內容、主題性質等，幾乎集中在一個年齡階段，很難擴大吸引更多年齡層入園消費。他們認為，除非香港迪士尼能創造像大阪環球影城的「哈利波特園區」一樣的設施，否則這54.5億港幣（約210.5億台幣）的投入，恐難對樂園的業績和入場人數有實質上的幫助。

(中時電子報)