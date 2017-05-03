生前最後慘烈作品曝光 美軍攝影師拍戰場被炸飛

這張照片中顯示和克萊頓同行的士兵，因為意外發生的太突然，僅能無助的摀著耳朵和塵土一起被炸飛。(圖/US ARMY)

日前一名美軍攝影師隨士兵深入戰場拍攝現場真實情況，結果不幸被埋在地下的迫擊砲彈意外爆炸給炸飛，而她死前最後一刻仍緊握攝影機，拍下同行士兵遇難的景象，而她自己隨後也因此喪生。美軍最近公布了她生前的最後的作品，照片極具震撼力引起討論，也讓人一睹戰場的殘酷及生死一瞬間的現實。

據《軍事評論期刊》(Military Review Journal)報導，美軍攝影師克萊頓(Hilda Clayton)隸屬於負責戰場攝影工作的第55通訊連，2013年7月時隨美軍進入阿富汗的戰場，隨行出任務的還有4名阿富汗國民軍(Afghan National Army)的士兵，其中一名是克萊頓正在訓練的戰場攝影師，軍事攝影師的目的就是要記錄下戰場發生的真實狀況，也因此每次出任務都是身臨險境。

年僅22歲的克萊頓在出勤時被意外炸死，死前拍下了爆炸的瞬間。(圖/US ARMY)

從克萊頓及同行阿富汗戰場攝影師的最後作品照片中可以看到，意外發生迫擊砲意外爆炸讓所有人措手不及，一張照片中可以看到其中一名同行士兵僅能無助的摀著耳朵和塵土一起被炸飛，另一張照片則顯示兩名士兵也是摀著耳朵並被炸彈爆炸的火光給吞噬。

這張照片是由和克萊頓的同型的阿富汗戰場攝影師拍下炸彈爆炸的瞬間。(圖/US ARMY)

這組照片的曝光也讓不少人為之震驚，透過照片傳遞出戰爭的殘酷太過真實，讓人感受到生命的脆弱，以及在戰場上生死一瞬間的驚呼，這也讓不少網友撻伐將士兵送到戰場的無情政客，也有人稱讚克萊頓盡忠職守到最後一刻，也表示很難想像克萊頓是用什麼心情拍下這組照片的，畢竟面臨死亡的不只是照片中的士兵，下一刻爆炸的火光吞噬的，就是在鏡頭之後的攝影師。

(中時電子報)