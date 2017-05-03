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氣哭！伊凡卡女權形象遭川普毀於一旦

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美國第一千金伊凡卡。(圖/美聯社)

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伊凡卡(右)正在聽川普發表談話。(圖/美聯社)

去年10月川普競選美國總統期間，曾經爆出性騷擾婦女醜聞，川普更曾誇口自己是名人，可以任意撫摸女性下體，此話一出川普態度強硬，堅持不願為所有女性道歉，只覺得向被冒犯者致歉即可。根據多位在場參與討論的當事人表示，當時伊凡卡勸他也沒用，只能含住眼淚，倍感沮喪，匆匆離去。可想而知，多年來，伊凡卡苦心經營女性主義者的形象，硬是敗在父親強硬不為婦女道歉的粗口上，第一千金的內心應該感到非常受傷和沮喪。

根據英國《獨立報》(The Independent)報導，美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)曾經為了父親爆粗口，不願為所有女性道歉，而生氣吞淚。去年10月，現任美國總統川普在競選期間，曾經遭被爆料性騷擾女性雇員，還誇口因為他很有名，所以可以任意撫摸女性下體，此話聽在致力於「性別平權」的女兒伊凡卡耳裡，可能格外刺耳和諷刺，伊凡卡多年來用心建立女權形象，並且希望藉由她的影響力讓社會達到「性別平等」。

但是根據《紐約時報》(New York Times)報導，伊凡卡在川普被控訴性騷擾女雇員時，曾經多次試圖說服川普去為所有女性道歉，因為他的不當言論已經讓女人蒙受汙辱，但最終態度強硬的川普，只願意向那些被他冒犯的女性公開道歉而已，不願全盤道歉，讓擁有女權觀點的伊凡卡，非常生氣。

根據在場聆聽他們辯論的多位人士表示，伊凡卡當時眼中含著淚水，臉色氣到發紅，最後沮喪失望地，匆匆走出辦公室。

伊凡卡也在最近的新書中，談到她在父親競選期間所擔任的角色，但是她只提到當時實在太忙了，忙到沒有時間按摩，和每天多花20分鐘早起冥想。

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump 'reduced Ivanka to tears' by refusing to apologise fully for 'grabbing women' comments

關鍵字：川普性騷擾女權伊凡卡第一千金性別平等性別平權
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