狼師背景硬？朱學恒道出台南市社會局的威脅

才女作家A女自殺亡。(翻攝自臉書)

才女作家A女自殺亡，父母發聲明證實8~9年前曾遭狼師誘姦，為遏止歪風，高市議員蕭永達昨開記者會公布狼師姓名，但截至目前為止，只有一家媒體敢寫出全名，引發民眾怒火！對此，知名評論家朱學恆表示，衛福部和台南市社會局高舉《性侵害犯罪防治法》來威脅電視廣播報紙網路可按次處罰到改善為止。朱疑惑台灣這法律到底是對已經死亡的你的保護，還是把你從社會上徹底抹殺的殘暴行為？

蕭永達表示女作家寫書的目的，是希望社會不要再出現第二個，且補習班也不該淪為名師的性愛樂園，為捍衛女學生安全，蕭點名涉及誘姦的補習班狼師，本名陳★★。蕭對以上的指控，願承擔所有法律責任，包括刑事及民事責任，若指控不實，願意辭掉議員退出政壇。

但昨天一場記者會中，狼師的名字被消音，引發外界抨擊，並質疑陳的背景到底有多硬。而朱學恆在《東網》評論中表示，台南市社會局依《性侵害犯罪防治法》相關規定，致電要求代發聲明的出版社撤文，否則有觸法之虞。台南市社會局提到，根據《性侵害犯罪防治法》，明訂「任何人」不得透過媒體、網絡等其他方式，公開或揭露被害人姓名與可判別身分的資訊，違者經檢舉成立，地方政府社政機關依法可處最高10萬元新台幣罰鍰。

朱直言衛福部和台南市社會局高舉了這個性侵害防制法來威脅電視廣播報紙網路的罰則針對的案件，其實根本沒有成案，也沒有進入法律程序。但光是這樣的威嚇力，就足以讓全台灣所有的媒體不敢揭露當事人的姓名，不敢刊登她的照片，不敢提及她的書名，甚至連書中的女主角都一律不准在媒體上被提及。

在這個案子中，朱學恆認為反而是受害者被懲罰，被從社會上實質的消滅，彷彿她才是犯罪者一般。即使當事人已經出書、即使父母兄弟姊妹想要舉辦紀念活動，在網路上轉發聲明，都是一樣會被按次處罰，直到你改善為止。這真的是我們社會保護受害者的原意嗎？

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(中時電子報)