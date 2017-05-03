體育署掛保證 戴資穎球衣事件不再發生

戴資穎在1日下午返台時回應球衣事件，針對協會指出，將量身打造，她則表示，這是每個選手都遇到的問題，應該是要為所有選手去改善，不是只有她。（陳麒全攝）

世界球后戴資穎為台灣抱回55年來首面羽球亞錦賽金牌，賽後她拋出球衣不合身議題，教育部體育署署長林德福3日表示，這種事「以後不會再發生」。（中央社）

世界球后戴資穎日前在中國武漢舉行的亞洲羽球錦標賽，勇奪我國在亞錦賽首面金牌，不過，賽後她反應球衣不合身、打球並不開心，引來各界議論紛紛，教育部體育署署長林德福今天上午表示，類似戴資穎球衣事件「以後不會再發生」。

體育署署長林德福今天在立法院教委會審查國民體育法，小戴事件仍然受到重視，他表示，戴資穎球衣不合身、裝備不合用的狀況，一直沒有反應到體育署，署內一直不知道，現在既然知道了，就一定會想辦法解決。

現在所有協會加總一年約有1000次出國比賽的機會，這個規模相當龐大，林德福已寫信向各項協會交待，他說，未來國家隊出國比賽之前都會由賽務組進行最後檢查，以後不會再發生這樣的問題。

(中時)