體育署掛保證 戴資穎球衣事件不再發生
世界球后戴資穎日前在中國武漢舉行的亞洲羽球錦標賽，勇奪我國在亞錦賽首面金牌，不過，賽後她反應球衣不合身、打球並不開心，引來各界議論紛紛，教育部體育署署長林德福今天上午表示，類似戴資穎球衣事件「以後不會再發生」。
體育署署長林德福今天在立法院教委會審查國民體育法，小戴事件仍然受到重視，他表示，戴資穎球衣不合身、裝備不合用的狀況，一直沒有反應到體育署，署內一直不知道，現在既然知道了，就一定會想辦法解決。
現在所有協會加總一年約有1000次出國比賽的機會，這個規模相當龐大，林德福已寫信向各項協會交待，他說，未來國家隊出國比賽之前都會由賽務組進行最後檢查，以後不會再發生這樣的問題。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。