Met Gala會後趴！女星衣不蔽體亂穿
紐約大都會慈善晚宴（Met Gala）近年來已成為女星爭奇鬥艷主戰場之一，今年主題雖是「川久保玲」，可與會女星卻被指全偏離主題，更多人選擇的是「賣肉」，包含嫩模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）漁網裝看光光的造型讓人驚呆外，她在After Party上還是走衣不蔽體路線，甚至自帶「馬賽克」，遮住重要部位！
今年Met Gala被說主題太深，女星乾脆都穿上自認為最性感的服裝，而主持人蕾哈娜則是一身花瓣裝現身，花俏度十足！另一女星坎黛兒珍娜則是幾乎全裸，貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的透視程度也不輸她，大夥兒不約而同走「衣不蔽體」路線，搶到鏡頭才是首要目標。
至於在After Party上，蕾哈娜換下浮誇的花瓣裝，改穿白色Prada羽毛裝亮相，看來輕鬆自在許多，但貝拉哈蒂德依舊走性感路線，同樣的透視漁網裝，讓她還自帶馬賽克，在胸前貼上兩條黑條遮點，作風超級大膽。
(中時電子報)
關鍵字：Met gala
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