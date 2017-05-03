NBA》回應格林粗口論 巴克利：他守不住我

回應勇士卓雷蒙格林的粗口言論，巴克利表示，他守不住我的。(美聯社資料照)

針對勇士卓雷蒙格粗口撇清他不是「現代版巴克利」，當事人在節目上直接了當地回應說，「我不會說他任何的壞話，但他絕對守不住我的。」

卓雷蒙格林2日對於外界認為他是現代巴克利表示，「他不是我的偶像，我的直來直往個性也不是學他的，而是父母親從小教育我的。」

巴克利表示，「我們兩人都是個子不高的4號球員(大前鋒)，或許他的投籃和防守能力比我好，但他的防守和進攻遠不如我，更別說想要守得住我了！」

(中時電子報)