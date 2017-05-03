挨批查不出毒蛋污染源 李應元「菜刀說」神回

戴奧辛蛋檢驗結果，環保署今天確認，環境中的水、空氣以及土壤皆非汙染源，環境的介質已經排除，但國民黨立委李彥秀質疑，毒蛋發生至今已經13天，政府離譜到現在都還找不出源頭，痛批「這個政府不要臉」。對此環保署長李應元神回：「一支切菜的刀拿來殺人，是殺人的人有問題，不是刀的問題」，他認為立委說法對政府官員不公平。

立法院衛環委員會今天包含衛服部、環保署、農委會官員列席。國民黨立委李彥秀質疑，4月21日爆發戴奧辛蛋事件至今第13天，戴奧辛污染源怎麼會還是不清楚，「源頭管理都沒有辦法控管，食品安全如何讓民眾安心？」

農委會副主委黃金城表示，農委會已經進行五次採樣，分別交由毒物所和成大檢驗中心，結果包含飼料以及飼料添加物的檢驗結果都是「陰性」，並沒有違法添加的情況。至於出事的鴻彰畜牧場到底有沒有在飼料內額外添加其他成分，必須靠檢調單位調查。

環保署長李應元也表示，環保署檢驗結果，環境介質皆沒有超過標準，包含水、空氣和土壤均已排除為汙染源。並強調，現在進度就是已經找到鴻彰的負責人，檢察官已經進場，「調查需要時間」。

李彥秀不滿，指出二月份成大就檢驗出問題雞蛋，直到4月21日預防性下架了上百萬顆雞蛋，但流向到哪哩，農委會也說不清，這恐怕不是單一事件。而飼料中包含黃豆、大豆、砂石以及幫助消化和防止腹瀉的氧化鋅，農民是否誤加了工業級的氧化鋅，如果農委會不查清楚，孕婦吃了可能增加畸形胎兒或是流產危險。

農委會表示，根據飼料管理法，農民自配法需要登記，且每年進行飼料抽檢。去年共400家自配戶，已經抽驗200家。

李彥秀仍質疑，抽驗有針對鴻彰嗎？一件事情發生到現在，都還沒有結果，政府到底要不要臉，環保署長李應元神回表示，「一支切菜的刀拿來殺人，是殺人的人有問題，不是刀的問題，這樣的說法對政府官員不公平。」

(中時)