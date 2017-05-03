立委阻擋前瞻計畫？朱立倫：尊重立委看法

新北市長朱立倫3日上午前往汐止濟德宮參拜，祈求風調雨順，國泰民安。（李其樺攝）

朱立倫接受媒體聯訪，強調新北市將繼續爭取前瞻建設經費。（李其樺攝）

新北市長朱立倫3日上午前往汐止區參加新峰段簡易都更完工茶會，會中接受媒體聯訪對於前瞻建設的看法，朱立倫表示，新北市爭取前瞻建設決心不變，將繼續請立委爭取。

朱立倫表示，新北市去年下半年就已經邀請所有新北市的立委共同簡報前瞻建設計畫內容，對於市民關心的重大建設，包括前瞻計畫，近期也將再請立委繼續爭取。

對於媒體提及是否有立委阻擋前瞻計畫？朱立倫回應，新北市爭取前瞻建設決心不變，至於立委針對前瞻建設特別條例是否有不同的看法，對此予以尊重。

(中時)