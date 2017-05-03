宣示主權？ 中華奧會改名「國家奧會」

立法院教育及文化委員會今天審查「國民體育法」草案時，將「中華奧會」正名為「國家奧會」，這是跨出爭取更改中華奧會名稱的第一步！

行政院版的國體法第五章名稱「中華奧會」，遭到立委諸公熱烈討論後，改為「國家奧會」，完全去「中華」化，立委林昶佐希望國體法先不再講死名稱、張廖萬堅認為，不要率先矮化自己，這樣的更改具有「主權、主體性」。

經過立委商研後，國體法第二十六條修訂為「國家奧林匹克委員會（以下簡稱國家奧會）為法人，係經國際奧會承認之我國奧會代表。國家奧會之組織、任務及成立宗旨，應符合奧林匹克憲章，並受中華民國法律規範。」

也就是這一條法條內，以前有寫到「中華奧會」的字眼，全部改為「國家奧會」。林昶佐表示，我們沒有違反國際奧會的規定，國際奧會說我們是什麼名稱就是那個名稱，但我們不必先框住自己。

(中時)