松山amba燒烤　比臉大的35盎司牛排優惠中

松山amba餐廳，專賣原木燒烤與景觀。（陳志東攝）

松山amba推出35盎司帶骨肋眼牛排優惠中。（松山amba提供）

配合母親節與超值分享專案，松山amba也推出多樣精采美食。（陳志東攝）

Brandt自然牛超值分享專案可享松露松露薯條無限量供應。（陳志東攝）

配合母親節與超值分享專案，松山amba也推出多樣精采美食，圖為五色胡椒鮪魚。（松山amba提供）

松山amba意舍酒店Que原木燒烤餐廳的35盎司牛排端上來，所有人都「哇！」了一聲。35盎司相當於992.233公克，大約1公斤，在盤子上看起來不小，端起來對比比臉還要大，厚約2公分，烤得焦脆噴汁，切開來粉色水嫩，隨著香氣不停激起，也讓人口水不停在舌尖打轉。

這一大塊，單點原價3800元，1個人吃會撐到隔天起不了床，3、4個人吃就能很剛好。從4月開始，這一大塊一樣售價3800元+10%，但多附上一個手工核桃麵包、一份碳烤時蔬、每人一支迷你甜筒，以及繽紛泡泡樂飲一壺，還有松露薯條無限量供應，週一到週日的午晚餐時段皆可適用。松山amba表示，這是目前飯店內最火的商品，還有一對大食客男女已經來吃了3回，每次2人吃得眼睛都瞇起來，充分沉浸在食物的喜悅中。

松山amba是國賓飯店集團繼西門町、中山兩家amba後，於去年7月開幕的文創旅店，地點就在松山火車站邊，80%是商務客與香港、星馬自由行旅客，本國遊客只佔2成不到。飯店僅有一家Que餐廳，強調原木燒烤與17樓的視野景觀。

由於擁有國賓A Cut與多家amba等飯店，牛肉自有貨源管道，此次提供的35盎司牛排，就是國賓集團獨家進口的加州Brandt Beef頂級自然牛帶骨肋眼，全年榖物飼養，油花分布均勻肉香濃郁，經過原木燒烤，會有一股原木香氣附著其上，口味與香氣很原住民般原始粗獷，又帶著點優雅的水嫩焦脆與細緻。

這波「Brandt自然牛超值分享專案」只到5月31日止，適合3-4人分享，如果人多，可另外單點1280元起的單人套餐，供應主菜例如戰斧豬排、原木燒烤桂丁土雞、大西洋鮭魚、法式羊排等等。

(中時)