藥品當化粧品賣　當紅泰國除毛膏遭下架開罰

食藥署今公布21款不合格市售化粧品。（倪浩倫攝）

因含有可脫毛、除毛的硫醇乙酸鈣成分，須以藥品列管卻未申請藥證，已遭下架回收。（倪浩倫攝）

食藥署提醒，若未領藥證，化粧品不得宣稱可除毛、脫毛。（倪浩倫攝）

網購除毛膏，當心買到非法產品！衛福部食藥署今公布最新市化粧品檢驗結果，一款熱門網購化妝品「泰國Mistine除毛膏」，因含有可脫毛、除毛的硫醇乙酸鈣成分，須以藥品列管卻未申請藥證，已遭下架回收，最高可處1億元罰金。食藥署提醒，購買無藥證的非法產品，一旦出現皮膚紅腫、發炎等過敏反應將求償無門。

食藥署今公布今年1~3月，由各地方衛生局、檢局調和關務署等單位送驗的130件化妝品，當中有21件不合格、不合格率為16.2％，其中有20件產品檢出像是水楊酸、防曬劑、染髮劑、燙髮劑等「含藥化妝品成分」，但卻未依規定來辦理查驗登記，另一款則為含硫醇乙酸鈣成分的「泰國Mistine除毛膏」。部分產品已遭關務署查扣、未流入市面，其餘產品均已遭下架回收。

食藥署研檢組科長黃守潔表示，化妝品不可能達到整形外科的效果，也不得涉及藥物效能，所以「除毛、脫毛」這些廣告宣稱是違法的；她強調，「泰國Mistine除毛膏」若要在台販售，便應先向食藥署申請藥證、並以藥品列管來販售，儘管其內含的「硫醇乙酸鈣」這個脫毛成分，國內有12張藥證，但「廠商未來申請藥證，便無法確定產品內的成分濃度和品質」。

黃守潔說，若過於頻繁使用除毛產品，或本身為敏感性肌膚，使用後有出現紅腫、毛囊炎、皮膚阻塞等風險，若使用的產品未申請藥證，出事後民眾恐求助無門，導致自身權益受損，呼籲民眾購買前，若看到有宣稱除毛、脫毛，務必觀察是否領有藥證。

食藥署研檢組簡技曾素香表示，20款未辦查驗登記的含藥化妝品，將依法處最膏15萬元罰金，未經許可擅自輸入藥品，最高可處1億元罰金。

(中時)