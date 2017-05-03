NBA》刺客神級演出 綠衫軍延長剿滅巫師

打斷牙齒顛倒勇，艾塞亞湯瑪斯單場狂拿53分，幫助塞爾提克延長賽剿滅巫師。(美聯社資料照)

「小刺客」艾塞亞湯瑪斯3日奮戰45分鐘，33投18中，繳出53分、4籃板、4助攻、3抄截的神級般成績單，帶領塞爾提克經過53分鐘的延長賽鏖戰129比119剿滅巫師，系列賽取得2比0領先優勢。

系列賽首戰才被打斷門牙的艾塞亞湯瑪斯，3日戴著假牙出賽，雖然多次看到他調整鬆動的門牙，但他的眼中透露著熊熊的戰鬥意志，尤其是球隊首節落後對手13分，第二節就在小刺客的領軍下縮小落後差距，第四節更是獨拿20分，最後14秒的兩罰俱中逼平比數。

比賽進入延長賽，艾塞亞湯瑪斯火力不減，不但攻下9分，而且還在最後1分07秒完成三分打，幫助綠衫軍取得125比119領先優勢，最後19秒再來一記中距離跳投，徹底澆熄敵軍反撲氣焰，驚險贏得此勝。

塞爾提克整場比賽的投籃命中率來到51.1%，轟進13顆三分球，兩項攻擊數據都優於巫師，至於勝利英雄艾塞亞湯瑪斯更是勇冠三軍，光是一人就可以抵消巫師雙槍沃爾40分、13助攻，畢爾14分、5籃板、4助攻的殺傷力。

除了湯瑪斯外，荷福德15分、12籃板，克勞德與布萊德利各貢獻14分，洛齊爾12分、6籃板；巫師兩大先發主將馬基夫莫里斯(16分)與葛泰(14分、10籃板)先後在延長賽犯滿畢業，禁區防線潰堤成為致命傷。

(中時電子報)