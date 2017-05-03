NBA》刺客神級演出 綠衫軍延長剿滅巫師
「小刺客」艾塞亞湯瑪斯3日奮戰45分鐘，33投18中，繳出53分、4籃板、4助攻、3抄截的神級般成績單，帶領塞爾提克經過53分鐘的延長賽鏖戰129比119剿滅巫師，系列賽取得2比0領先優勢。
系列賽首戰才被打斷門牙的艾塞亞湯瑪斯，3日戴著假牙出賽，雖然多次看到他調整鬆動的門牙，但他的眼中透露著熊熊的戰鬥意志，尤其是球隊首節落後對手13分，第二節就在小刺客的領軍下縮小落後差距，第四節更是獨拿20分，最後14秒的兩罰俱中逼平比數。
比賽進入延長賽，艾塞亞湯瑪斯火力不減，不但攻下9分，而且還在最後1分07秒完成三分打，幫助綠衫軍取得125比119領先優勢，最後19秒再來一記中距離跳投，徹底澆熄敵軍反撲氣焰，驚險贏得此勝。
塞爾提克整場比賽的投籃命中率來到51.1%，轟進13顆三分球，兩項攻擊數據都優於巫師，至於勝利英雄艾塞亞湯瑪斯更是勇冠三軍，光是一人就可以抵消巫師雙槍沃爾40分、13助攻，畢爾14分、5籃板、4助攻的殺傷力。
除了湯瑪斯外，荷福德15分、12籃板，克勞德與布萊德利各貢獻14分，洛齊爾12分、6籃板；巫師兩大先發主將馬基夫莫里斯(16分)與葛泰(14分、10籃板)先後在延長賽犯滿畢業，禁區防線潰堤成為致命傷。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。