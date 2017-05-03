陸自製C919客機 將於本月5日首度試飛
據大陸澎湃新聞網報導，由中國商飛公司自行研發製造的C919客機，在取得認證後，確定將在後天（5/5）於上海浦東機場進行首次正式試飛。若能試飛成功，代表大陸有望打破長期由波音（Boeing）與空中巴士（Airbus）壟斷的大型商用客機市場，形成「ABC」三強鼎立。對此負責研發製造的中國商飛公司表示，目前已有多間航空與租賃企業訂購近500架C919客機，他們有信心能在5日向全球展示成果並試飛成功。
由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。
一旦試飛成功並取得認證，大陸將繼日本三菱之後，正式挑戰波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）壟斷的中大型客機市場。C919客機未來最大勁敵是將是空巴最新型的A321 neo與波音的737 MAX 8客機。面對挑戰，中國商飛表示，「我們油耗更低、引擎更新、碳排放也更少，最重要的是我們的價錢更實惠！我相信對於企業而言，C919客機會是一個更經濟且正確的選擇。」
(中時電子報)
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