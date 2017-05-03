台彩520刮刮樂 中奬率高

台彩推二種高中獎率520刮刮樂。（黃惠聆攝）

台灣彩券今（3）推出以「愛」為主題的「520我愛你」二種刮刮樂。

台灣彩券總經理黃志宜表示，面額2百元「520我愛你」刮刮樂有三種特色：1、總中獎率50％。2、520個52000元。3、520個5200元。

至於500面額的「黃金城」除了中獎率達40％之外，有3個頭獎獎金500萬元，總獎金高達10億元。

(工商)