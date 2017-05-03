澎湖開拓館 咖啡與藝術齊飄香

澎湖開拓館舊瓶新裝注入新活力，日式庭園咖啡與藝術人文聯展歡喜迎賓。（陳可文攝）

澎湖開拓館擁有難得的日式庭園風格，澎湖縣政府委外經營開闢休閒新環境，裊裊咖啡芬芳與人文藝術聯展注入新活力，點綴著今夏澎湖海島浪漫好風情。

興建於1935年（昭和10年）的澎湖開拓館，原本是日治時期澎湖廳長官舍，台灣光復後撥用為澎湖縣長公館，典型的和洋混合式建築，結構堅實、庭園典雅、獨樹風格。

爾後澎湖多任縣長未曾入住以致荒廢，直至88年縣府為有效利用珍貴歷史建築，依原貌修復規劃為澎湖開拓館，這是民眾認識澎湖歷史文化的第一站。

文化局積極活化空間再利用，今年招標招商ＢＯＴ委外經營管理，澎湖在地藝術工作者洪閒芸與大東山博物館雀屏中選正式進駐，閒置的澎湖開拓館舊瓶新裝脫胎換骨，增添源源不息朝氣新生命。

昨日「風的記憶．細說東山聯展」開幕，小城故事庭園咖啡廳也加入營運，澎湖開拓館煥然一新搶搶滾，邀請文澳國小打擊樂團及日本矢野實跨海直笛表演，現場洋溢著藝術人文新氣息。

縣長陳光復、議長劉陳昭玲等親臨祝賀，讚許澎湖開拓館展現新風貌歡喜迎賓，尤其古色古香的日式建築與庭園氛圍是澎湖最珍貴的文化資產，同時也營造著澎湖新浪漫主義的知性之旅。

(中時)