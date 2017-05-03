拖車匝道整理帆布　國光客運側撞致11傷

國光號班車追撞拖板車，擋風玻璃碎裂車身受損，造成11人受傷。（陳慶居攝）

國光號班車追撞拖板車，拖板車左後輪脫落受損。（陳慶居攝）

國光號班車追撞拖板車，乘客由親友接走，班車拖回調查。（陳慶居攝）

一輛載運零件的拖板車2日深夜行經國道中山高速公路南下苗栗路段，因車上帆布掉落，臨時停在苗栗匝道口整理時，遭後方國光客運班車從側邊追撞，導致12人遭受輕重傷，所幸就醫後都沒有生命危險。

警方調查，昨晚深夜11時30分許，拖板車潘姓助手和父親一起載運油壓、引擎等機械零件，從台北要前往高雄，行經國道1號南下苗栗路段，發現後方帆布脫落飄揚，行駛至苗栗匝道路旁正準備整理，但當準備放置警示標誌前，即意外遭到後方國光客運追撞，潘父站在車頭位置，也當場被撞飛，側身多處挫傷。

車禍現場一片凌亂，國光客運前檔風玻璃碎裂，右側車頭因猛烈撞擊，幾乎全毀，車內11名乘客分別因挫傷或玻璃割傷，由親友送往苗栗大千醫院急救，經包紮治療後，均已回家休養。

(中時)