企業獻愛心 供偏鄉4校學童每週喝國產非基改豆漿

台中市長林佳龍（左五）致贈感謝狀給率先響應認養的歐德傢俱企業；期望更多企業一同加入，提供台中市學童最在地、健康的非基改豆漿。（陳世宗攝）

台中市政府農業局鼓勵農民二期稻作轉作非基因改造大豆，由沙鹿果菜運銷合作社生產第一支國產非基改鮮豆漿品牌「荳豆漿」於各國小推廣；在市府媒合下，歐德傢俱企業率先認養烏日區溪尾、后里區月眉、大安區三光及太平區頭汴等國小共500位學童，5月起每週喝1次「荳荳漿」。

農業局長王俊雄說，市府輔導中都農業生產合作社與在地農民擴大契作非基改大豆，並由沙鹿果菜運銷合作社製成新鮮豆漿，食材生產及加工都在台中一條龍作業，成為第一支國產非基改豆漿品牌「荳豆漿」；市府媒合企業認養國小學童飲用豆漿，歐德家具企業率先響應。

農業局今天舉行記者會，市長林佳龍致贈感謝狀給率先響應認養的歐德傢俱企業，並期望更多企業一同加入，以提供台中市學童最在地、健康的非基改豆漿。林佳龍說，「荳豆漿」讓人聯想到英國知名喜劇演員「豆豆先生」，孩子們應該會喜歡。

林佳龍表示，豆類與相關雜糧及蔬果類相比，有著較低生產成本，可以提高農民收益，並可活化二期稻作休耕農地，所生產出的非基改大豆製成豆漿給學童飲用，可以補充植物性蛋白質，也能透過認識品牌，進行食農教育，是一舉三得的做法。

林佳龍說，市府與中都合作社契作種植非基改大豆，契作面積100公頃，可生產150公噸安全高品質大豆；讓海線休耕農地或二期稻作農地轉作非基改大豆，除可提高農地利用率，增加農民收益，另將非基改豆漿導入校園照顧發育中的孩童，同時配合食農教育推廣，是創造三贏的好選擇。

沙鹿區果菜運銷合作社理事主席童育賢說，目前台中生產黃豆的加工品包含新鮮豆漿「荳豆漿」、保久豆漿、烘豆等。「荳豆漿」主要在各學校推廣，保久豆漿已打入馬來西亞、香港市場，台灣家樂福也買得到，烘豆零嘴也在家樂福銷售。另外，合作社也將黃豆銷給醬油廠商或豆腐工廠製作加工品。

(中時)