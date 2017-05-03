男子酒駕害死2命 和解獲輕判2年定讞
台中有酒駕前科的李姓男子前年喝酒後開車行經霧峰區，他超速撞死共乘電動自行車的2名越南籍男子，肇事後李男主動向警方自首，最高法院考量他已與死者家屬達成和解，獲得對方原諒，今日依酒駕致人於死罪將李男輕刑2年確定。
判決指出，2015年5月10日傍晚，李男在霧峰區土地公廟飲用啤酒後，開著自用小客車欲返回住處，當晚他沿柳豐路由南往北方向行駛時，撞及同路段周方向行駛在前方、由越南籍男子阮茹都及黃文歡共乘的電動自行車車尾。
阮、黃2人被撞後人車倒地，黃男因而受有臉部多處擦挫傷及撕裂傷，阮男則受有頭部外傷併顱骨及顱底骨骨折等傷害，2人雖經送醫急救，但因傷勢過重都不治死亡；李男肇事後，經警據報前往現場時，向員警坦承酒駕肇事。
歷審都認為，李男酒駕且超速行駛，漠視公權力及往來人車生命、身體及財產安全，致死2名被害人死者，考量李男坦承犯行、深表悔悟，且死者家屬請求給予他輕判，將李判刑2年，案經上訴，最高法院駁回定讞。
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(中時)
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