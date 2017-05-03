NBA》戰力重整 雷霆打算交易替補中鋒坎特

雷霆即將進入重整期，有意將替補中鋒坎特(中)交易出去。(美聯社資料照)

根據奧克拉荷馬當地媒體報導，季後賽止步首輪的雷霆，有意將替補中鋒坎特交易出去，清出薪資空間在自由市場延攬更好的球員。

土耳其長人坎特與雷霆還有2年合約，下季1780萬美元，2018-19球季1860萬美元，本季場均14.3分、6.7籃板，每百回合進攻可得到33.1分，是板凳席上最重要的戰力，因為雷霆已有先發中鋒亞當斯，加上坎特對於其他球隊具有吸引力，因此將他擺放在交易平台上或許可以換來更好的球員。

即便坎特最終沒有被交易出去，即將成為自由球員的安卓羅伯生與泰吉布生也恐怕留不住，雷霆勢必會進入重整期，就看有可能拿下例行賽MVP的韋斯布魯克有多大吸引力了。

(中時電子報)