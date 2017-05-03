郝龍斌：選黨主席不是演講比賽

國民黨副主席郝龍斌3日來到新竹市公學新城，舉行政見座談會。（郭芝函攝）

國民黨副主席郝龍斌3日來到新竹市公學新城，舉行政見座談會。（郭芝函攝）

前國民黨主席郝龍斌3日來到新竹市公學新城，舉行政見座談會，會中他提到，選黨主席不是演講比賽，要說到做到，這次黨內6人競選黨主席，代表願意承擔，只要改變過去綁樁腳、請吃飯等陋習，國民黨就有希望，傾聽基層、了解問題，取得支持與認同，黨才能進步。

(中時)