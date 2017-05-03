5月3日中視午間新聞搶先看 北韓核試蠢蠢欲
今天5月3日的中視午間新聞搶先看：
驚!怠速+室內循環超危險 男女幽會變絕命
新北市一對男女昨晚被人發現陳屍在中和山區汽車內，兩人疑似因為在野外幽會長時間怠速吹冷氣，導致一氧化碳中毒死亡。
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遊菲國當心! 憂「恐攻」外交部發旅遊警示
外交部針對菲律賓更新國外旅遊警示為灰色，表示菲國南部恐怖組織近期企圖潛至菲國中部、西部犯案，巴拉旺省可能是下個目標，提醒民眾赴菲國要注意安全。
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北韓核試蠢蠢欲動 專家:長白山恐火山爆發
北韓第 6 次核試爆蠢蠢欲動，專家警告，若北韓進行第 6 次核試，其透過地殼表面產生的巨大能量可能引發中國與北韓邊境長白山的火山爆發
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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