讓石內卜當壞人又賜死 J.K.羅琳公開道歉了
5月2日是霍格華茲大戰紀念日，《哈利波特》J.K.羅琳承諾要在每年的這一天，為被她賜死的角色道歉，有粉絲2日凌晨就在推特發問，想知道今年會是誰，而這次被道歉對象就是「石內卜」。
《哈利波特》前6集裡，石內卜始終被認為是大反派佛地魔的爪牙，想不到第7集劇情大反轉，原來他是好人，一直深愛哈利波特的母親莉莉，所以選擇當間諜，過去所做的種種行為，全是為了保護哈利，最後甚至為了保護他而慘死，悲情結局讓讀者難以接受，書迷為了他的去留爭論不已。
而2日凌晨，有著急粉絲發文問：「J.K.羅琳已經為另一個死亡事件道歉了嗎？」她笑回：「如果有警察在看的話，其實這是每年霍格華茲大戰紀念日的傳統，我可不是什麼瘋狂殺人魔。」後她接著說，今年想跟被賜死的石內卜說抱歉，希望這之後不會掀起任何筆戰，最後寫下 ：「跑去找庇護躲起來」，似乎為此感到內疚，但因為角色設定難以避免。
(中時電子報)
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