拖板車停匝道路肩 後方客運追撞釀2傷

客運要下苗栗匝道口時，撞上停在匝道旁的拖板車。（黎薇翻攝）

客運撞上停在匝道旁的拖板車，車輛前擋風玻璃全碎。（黎薇翻攝）

一部載運機械零件拖板車2日晚間11點30分許行經國道1號南下路段，因車上帆布掉落，停在苗栗匝道口整理，因未擺設故障標誌，後方載有11名乘客的客運追撞拖板車車尾，所幸僅客運司機及拖板車司機2人輕傷送醫。

事故地點在交流道區，現場有設置路燈且運作正常，警方初步研判肇事主因為前方拖板車未擺設故障標誌，後方客運行經該路段撞上，詳細肇事責任仍待警方進一步釐清。

當時客運上載有11名乘客，多無受傷，由家人載返家，客運司機及拖板車司機2人輕傷送醫。

國道第二公路警察大隊提醒用路人，車輛因機件故障或其他緊急狀況無法繼續行駛時，依規定應滑離車道，在路肩上停車待援，待援期間除顯示危險警告燈，並在車輛後方50公尺至100公尺設置車輛故障標誌標示，保障自身安全。

(中時)